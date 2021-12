Proteção Civil reforça resposta para época de Natal e Passagem de Ano

A Proteção Civil vai reforçar a resposta em vários pontos do país com mais 780 operacionais. Até domingo, as equipas vão estar posicionadas de norte a sul.

O objetivo é chegar mais rápido a qualquer ocorrência e marcar presença nas principais estradas do país. A sinistralidade é o principal foco da operação, mas, com o país em rebuliço nesta época festiva, o dispositivo irá responder também a qualquer pedido de socorro.

A operação conta com o apoio de 230 viaturas e com um reforço de 780 operacionais nos corpos de bombeiros. O dispositivo vai estar em prontidão até dia 26 e volta a ser ativado entre 31 de dezembro e 2 de janeiro.