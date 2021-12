Número de bolsas de estudos atribuídas para ensino superior bate recorde

No final do primeiro semestre registou-se o número recorde de bolsas de estudo atribuídas a estudantes do ensino superior. Quase 60.000 estudantes receberam na semana passada o pagamento da bolsa relativa ao mês de dezembro.

De acordo com o jornal Público, este é o valor mais alto de sempre no final do primeiro semestre.

O aumento do número de candidaturas é apontado como motivo para este valor. São mais de 100.000 candidaturas e uma maior rapidez na análise dos processos por parte dos serviços de Ação Social.

