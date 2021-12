Operação Ano Novo da GNR de 30 de dezembro a 2 de janeiro nas estradas

Vai começar em breve a operação Ano Novo da GNR nas estradas, que decorre até dia 2 de janeiro. Já a de Natal registou quatro mortos e 752 acidentes. Na operação Festas em Segurança, a PSP deteve 157 pessoas, a maioria por falta de habilitação legal para conduzir e por condução sob o efeito do álcool.

No balanço da segunda fase da operação de Natal da GNR, foram registados 72 crimes e quase 3.500 contraordenações.

Entre os dias 23 e 26 de dezembro, houve 752 acidentes, dos quais quatro pessoas morreram, 19 ficaram gravemente feridas e 248 foram feridos leves.

Do dia 30 de dezembro a 2 de janeiro, a terceira fase da operação Ano Novo vai continuar a ter atenção aos comportamentos de risco dos condutores, nomeadamente o excesso de velocidade, as manobras perigosas, a utilização indevida do telemóvel, entre outras infrações.

Na operação Festas em Segurança da PSP, 157 pessoas foram detidas: 46 por falta de carta de condução, 44 por condução sob o efeito do álcool, 35 por mandado de detenção.

Desde o dia 20 de dezembro, os agentes fiscalizaram cerca de 19 mil viaturas, tendo multado 171 condutores por conduzirem sob o efeito do álcool e 556 viaturas foram apanhadas em excesso de velocidade.

916 acidentes rodoviários

A PSP revelou, também, que foram registados, em Portugal continental, 916 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 235 feridos leves,

três feridos graves e uma morte.

Na Madeira e nos Açores, a PSP registou 119 acidentes, dos quais resultaram 27 feridos leves e um ferido grave.

A operação Festas em Segurança continua até ao início de 2022.

A PSP alerta para a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública e ajuntamentos superiores a 10 pessoas durante a passagem de ano.

SAIBA MAIS: