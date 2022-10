Crise no Governo: chovem pedidos de demissão de Pedro Nuno Santos

Os partidos políticas exigem a demissão do ministro Pedro Nuno Santos e sugerem que o Presidente da República deveria forçar esta demissão, caso António Costa recuse intervir. Porém, Marcelo Rebelo de Sousa optou pelo silêncio quando questionado sobre a polémica. Em todas as intervenções estão presentes afirmações de crise governativa e críticas ao trabalho de Pedro Nuno Santos ao longo dos anos.

Os partidos políticos reagem à revogação do despacho sobre o novo aeroporto que foi lançado à revelia do Governo. António Costa determinou, assim, a revogação deste documento e reafirmou que quer uma negociação e consenso com a oposição.

