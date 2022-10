Novo aeroporto: “Politicamente, Pedro Nuno Santos sai muito mal”

Esta quarta-feira, o ministro Pedro Nuno Santos publicou um despacho onde anunciava a construção do novo aeroporto em Alcochete e a adaptação da base aérea do Montijo para funcionar como apoio ao aeroporto Humberto Delgado, na Portela. Na quinta-feira, António Costa pediu a revogação do despacho, argumentando que a “solução tem de ser negociada e consensualizada”. José Gomes Ferreira e Bernardo Ferrão, diretores-adjuntos da SIC Notícias, analisam a crise política que gerou em torno deste despacho.

Para José Gomes Ferreira, o ministro das Infraestruturas “não tem hipótese nenhuma, tem de sair” do Governo, “ou demite-se ou é demitido, não há outra solução”. O jornalista considera que a permanência de Pedro Nuno Santos coloca em causa “a própria atuação do primeiro-ministro dentro do Governo”, pelo facto de “não ter garantido a coordenação política suficiente para evitar uma situação como esta”.

A decisão de António Costa dá a entender “que o próprio primeiro-ministro foi surpreendido com a iniciativa de Pedro Nuno Santos, com o timing e com o conteúdo desta iniciativa”, ressalvando que o chefe do Executivo esteve sempre dentro do “dossier” para a construção do novo aeroporto.

“[António Costa] sabe perfeitamente que o que foi anunciado não é uma decisão, é um conjunto de decisões, entre as quais a primeira e mais importante – e para mim a única exequível – que é a construção do novo aeroporto no Montijo para apoio do aeroporto da portela. É isso que os donos da empresa que é acionista da ANA aceitam fazer, porque eles têm o exclusivo de fazer um novo aeroporto ou não.”

Ao nível político, Bernardo Ferrão avança que “Pedro Nuno Santos já terá dito a António Costa que não tenciona apresentar a demissão”, colocando a decisão de exonerar o ministro das Infraestruturas no chefe do Governo. A decisão do ministro é, para o jornalista, “altamente arriscada”.

“Se ele obrigar António Costa a demiti-lo, politicamente Pedro Nuno Santos sai muito mal. Porque toma uma decisão – pelos vistos – sem dar conta a António Costa, aproveita uma ausência de António Costa do país para fazer este despacho, tem a humilhação de ter um primeiro-ministro que dá um murro da mesa – eu não me lembro de ver isto – e faz um comunicado desautorizando por completo o ministro, a revogar esse despacho. Acho que está criada aqui uma situação de enorme fragilidade para Pedro Nuno Santos e ele não tem condições neste momento para se sentar no Conselho de Ministros”, diz o diretor-adjunto da SIC Notícias, referindo a ausência do ministro da reunião que decorreu esta quinta-feira.

