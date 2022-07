Governo e SEF garantem que tempo de espera nos aeroportos diminuiu

O Governo e o SEF garantem que o tempo de espera dos passageiros nos aeroportos diminuiu graças ao reforço das equipas no último mês.

Nos últimos três dias, a confusão regressou aos aeroportos do país por causa do cancelamento de dezenas do voos.

O SEF demarca-se do problema provocado por constrangimentos em aeroportos de outros países e aproveita para fazer o balanço do plano de contingência implementado há um mês para agilizar o controlo de passaportes.

Os tempos de espera já diminuíram. O Ministério da Administração Interna garante que o plano de contingência está a funcionar a 100% a partir desta segunda feira.

55 inspetores do SEF estão a reforçar os aeroportos do país e contam com a ajuda de 176 agentes da PSP.

Entre as medidas do plano de contingência estão também atualizações que melhoram a tecnologia usada para o controlo de passaportes.

Saiba mais: