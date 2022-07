As garantias de António Costa no dia em que o país entrou em contingência

Depois de um fim de semana complicado, com incêndio de grandes dimensões, o primeiro-ministro deslocou-se esta segunda-feira a Coimbra, à Lousã e a Viseu para verificar no terreno a operação de combate aos fogos e dar visibilidade a todos os recursos e meios implicados.

Em Viseu, visitou a Companhia de Ataque Estendido (CATE) da Unidade de Emergência de Proteção de Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O dia foi "muito intenso", reconheceu, mas assegurou que Portugal está mais bem preparado do que em 2017. Ainda assim pediu aos portugueses para terem cuidado redobrado nos próximos dias.

Esta visita de António Costa surgiu depois de, no sábado, o Governo ter decidido declarar a situação de contingência entre hoje e sexta-feira, permitindo que a Proteção Civil mobilize "todos os meios de que o país dispõe" para combater os incêndios.

Segundo uma nota do Ministério da Administração Interna, a declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, "que apontam para o agravamento do risco de incêndio rural", e implicará o reforço do dispositivo dos corpos de bombeiros com a contratualização de até 100 novas equipas, entre outras medidas.