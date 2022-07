O último cesteiro de castanheiro em Marvão

Em Marvão, o último artesão a trabalhar na arte da cestaria de madeira de castanheiro pode ter o legado assegurado. Alguns adultos e crianças aprenderam as bases do ofício através de um projeto de uma associação transfronteiriça.

Mário Santos trabalha numa pequena oficina no interior do castelo de Marvão e as peças são vendidas no posto de turismo da vila histórica.

Com vista à preservação das tradições e do legado deste artesão, a Associação Raiana Operativa Comunicante, que trabalha nos concelhos de Marvão e de Alburquerque, em Espanha, deu a oportunidade a Mário Santos de transmitir os seus conhecimentos em cestaria.