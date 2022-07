Vai viajar de comboio? CP alerta para "fortes perturbações"

A CP - Comboios de Portugal alertou esta segunda-feira para "fortes perturbações na circulação de comboios em todos os serviços" e em todo o país na terça e na quinta-feira devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a operadora referiu que "por motivo de greve convocada por uma organização sindical da IP-Infraestruturas de Portugal, preveem-se fortes perturbações na circulação de comboios em todos os serviços, a nível nacional, nos dias 12 e 14 de julho de 2022".

De acordo com a CP, "para ambos os dias, está prevista a realização de serviços mínimos, cuja lista se encontra disponível em cp.pt, podendo ser realizados comboios adicionais".

Assim, "aos clientes que já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita, para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", indicou.

A IP já tinha hoje alertado para os efeitos da paralisação.

"No seguimento do aviso prévio de greve apresentado pela Aprofer - Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário, para o período compreendido entre as 00:00 e as 24:00 do dia 12 de julho [terça-feira] e o período compreendido entre as 00:00 e as 24:00 do dia 14 de julho [quinta-feira] , informamos que poderão verificar-se perturbações na circulação ferroviária", lê-se num aviso disponibilizado hoje ao final da manhã no 'site' da empresa.