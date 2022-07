Greve na Infraestruturas de Portugal provoca "fortes perturbações" nos comboios

Hoje há greve de trabalhadores de comando e controlo ferroviário da Infraestruturas de Portugal. Estão previstos vários constrangimentos nas ligações de comboio em todo o país.

A CP alerta para várias perturbações hoje e na quinta-feira, mas garante que estão assegurados os serviços mínimos. Até às 8:00 foram suprimidos 138 comboios.

De acordo com o balanço feito pela CP à Lusa cerca das 08:00, estavam programados 252 comboios e foram efetuados 114, dos quais quatro de longo curso, 40 regionais, 40 urbanos de Lisboa e 30 urbanos do Porto.

Em comunicado, a operadora referiu que “por motivo de greve convocada por uma organização sindical da IP-Infraestruturas de Portugal, preveem-se fortes perturbações na circulação de comboios em todos os serviços, a nível nacional, nos dias 12 e 14 de julho de 2022”.

De acordo com a CP, “para ambos os dias, está prevista a realização de serviços mínimos, cuja lista se encontra disponível em cp.pt, podendo ser realizados comboios adicionais”.

"Aos clientes que já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita, para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”, indicou.

Também a Fertagus - que assegura a ligação urbana entre Lisboa e Setúbal - avisa para possíveis constrangimentos nas ligações ferroviárias ao longo do dia de hoje.

"Face à greve anunciada na IP - Infraestruturas de Portugal entre as 00:00 e as 24:00, nos dias 12 e 14 de julho de 2022, encontram-se previstas fortes perturbações na circulação de comboios da Fertagus", lê-se no site.