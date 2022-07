Risco de incêndio: militares do Exército vigiam florestas de Boticas no verão

Militares do Exército vão vigiar diariamente as florestas do concelho de Boticas entre julho e setembro, meses de maior risco de incêndio, no âmbito de um protocolo assinado entre a câmara e o Regimento de Infantaria 19.

O município do norte do distrito de Vila Real disse hoje, em comunicado, que o acordo com o RI19, localizado Chaves, garante o patrulhamento diário das florestas até setembro, através de uma viatura e dois militares.