Costa e Marcelo reúnem-se para discutir situação dos incêndios em Portugal

O Presidente da República recebe esta quarta-feira o primeiro-ministro para a habitual reunião semanal, mas a SIC sabe que o encontro entre será inteiramente dedicado à situação dos fogos.

Marcelo Rebelo de Sousa tem estado em contacto permanente com o Governo e com os autarcas dos concelhos mais afetados pelos incêndios e, por agora, com a situação considerada controlada, não deverá deslocar-se ao terreno.

A audiência está marcada para as 18:00 e este encontro servirá para António Costa explicar ao Presidente da República as operações que estão a ser realizadas no terreno e fazer uma previsão para os próximos dias.

Os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Leiria e Pombal, no distrito de Leiria, assim como Ourém, Santarém, têm sido os mais fustigados por incêndios. Ambos os distritos estão sob aviso vermelho devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para além destes dois, outros 14 distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural.

Portugal continental entrou às 00:00 de segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar às 23:59 de sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país