Incêndios afetam qualidade do ar: pneumologista deixa recomendações 

Os incêndios afetam a saúde pública, quer seja por causa do calor ou da qualidade do ar. Os especialistas alertam para uma maior afluência aos hospitais nos próximos dias e deixam recomendações para grupos vulneráveis e para a população geral.

O pneumologista Luís Rocha alerta que a população deve fechar as janelas e evitar circular com o carro. Contudo, caso as pessoas sejam forçadas a conduzir, devem ter os vidros fechados.

Para além disso, Luís Rocha, pneumologista e dirigente da Fundação Portuguesa do Pulmão, lembra ainda que as pessoas não devem utilizar meios de combustão em casa.