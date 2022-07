Incêndio em Pombal: "Foram momentos de pânico, sozinha guardei barracões e a casa. Foi um milagre"

Maria Elisabete é proprietária de uma casa que esteve em risco de arder na noite de terça-feira na vila de Abiul, no concelho de Pombal.

À equipa da SIC conta que "foram momentos de pânico": "Era tanta a aflição que estava a ver que desmaiava". Estava sozinha em casa e apenas com uma mangueira conseguiu evitar o pior.

"Sozinha tentei guardar os barracões e a casa", conta. "Foi um milagre. Se não tinha ardido a casa."

Os bombeiros depois de chegarem, "ficaram aqui toda a noite a proteger". E assim vão permanecer devido ao risco de reacendimento.

Um vizinho de Maria Elisabete, Amadeu, conta também à equipa da SIC que "ardeu tudo", perdeu oliveiras e laranjeiras, ardeu pelo menos uma casa e vários barracões neste vila de Pombal.

No concelho de Pombal, os operacionais tentam ainda controlar a única frente de incêndio ativa. Ao longo da noite foram dominadas outras duas frentes de fogo. Na manhã desta quarta-feira é o fogo que mobiliza mais meios no país, no terreno estão cerca de 460 operacionais.