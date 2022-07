"Vai ser uma noite de muito trabalho": autarca de Leiria alerta para reacendimentos

O distrito de Leiria está a ser fortemente afetado pelos incêndios que não dão sinais de tréguas. Várias casas já foram evacuadas e seis pessoas foram transportadas para o hospital.

Gonçalo Lopes, autarca de Leiria, admite que "vai ser uma noite de muito trabalho", uma vez que o fogo continua a lavrar em muitos terrenos do distrito. O perigo de surgirem reacendimentos também está presente, facto que preocupa o Presidente da Câmara.

Durante o dia de ontem três lares de idosos foram evacuados e seis pessoas foram transportadas para o hospital, entre os feridos estão civis e bombeiros, mas todos sem gravidade.

Durante esta quarta-feira as autoridades já levaram a cabo várias retiradas, devido ao risco do fogo chegar às habitações. O autarca admite que essas operações deverão continuar durante o resto do presente dia e que a segurança da população "está em primeiro lugar".

Até ao momento nenhuma habitação foi afetada, mas várias fábricas estão rodeadas pelas chamas.

Gonçalo Lopes apela a que as populações respeitem todas as indicações das autoridades para que ninguém corra perigo.