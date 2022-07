Calor extremo: IPMA admite rever avisos meteorológicos

O IPMA admite reavaliar os avisos meteorológicos para sexta-feira, devido a uma depressão que tem deixado o país sob calor extremo. A zona do interior é a que mais preocupa, sobretudo, nas áreas próximas de Espanha.

Miguel Almeida, do IPMA, recorda as zonas que registaram temperaturas acima dos 40 graus e indica que tudo está relacionado com a depressão, que transporta uma massa de ar quente oriundo do Norte de África.

Questionado sobre a ligeira precipitação, Miguel Almeida esclarece que esta ocorre sobre o oceano e, por vezes, aproxima-se do território. Todavia, como as temperaturas estão tão elevadas, a chuva não atinge o solo