Calor extremo: Santarém chega aos 45 graus, temperatura abaixo da esperada

Esta terça-feira foi um dos dias mais quentes de sempre: quase metade do território de Portugal atingiu os 40ºC. Esta quarta-feira, Santarém foi a região mais quente do país, com uma máxima de 45ºC.

A cidade de Santarém chegou aos 45 graus, o máximo em todo o país. Mesmo assim, o valor ficou abaixo do que se temia. Segundo o presidente da Câmara, Ronan Liberal Júnior, a expectativa era que os termómetros chegassem aos 47ºC.

A população foi aconselhada a permanecer em casa entre as 11:00 e as 17:00, só saindo em casos estritamente necessários. No entanto, pouco antes da hora de almoço ainda se via na rua muita gente, de todas as idades.

A onda do calor está a provocar novas máximas em todo o país. As registadas esta quarta-feira deverão bater as do dia anterior. Quase metade do território atingiu os 40ºC, 15% ficou acima dos 42ºC.

O tempo muito quente deverá manter-se até sexta-feira, altura em que se prevê uma descida das temperaturas.