Chamas continuam sem dar tréguas: o balanço de norte a sul do país

Incêndios: chamas ameaçaram várias aldeias em Pombal e Ansião

O distrito de Leiria continua a ser um dos mais afetados pelos fogos. É neste distrito que se concentrou o maior número de meios no combate às chamas. As autoridades estiveram preocupadas sobretudo com as reativações. Durante a tarde, houve casas ameaçadas em várias aldeias em Pombal e Ansião.

A aldeia de Rebolo, perto de Pombal, foi uma das que viveu mais um dia em sobressalto. A temperatura continuava alta, apesar de ter baixado um pouco, e a intensidade do vento desafiou os bombeiros.