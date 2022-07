Incêndios: Forças Armadas estão a participar ativamente no combate desde a primeira hora

A ministra da Defesa disse esta quinta-feira que as Forças Armadas estão no terreno, "desde a primeira hora", a colaborar e a participar "ativamente" nas operações de combate e de prevenção dos incêndios florestais em Portugal.

Esta posição foi transmitida por Helena Carreiras, em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros.

"As Forças Armadas já estão a colaborar e a participar ativamente, desde a primeira hora", na prevenção e combate aos incêndios florestais, declarou Helena Carreiras.

De acordo com a ministra da Defesa, há vários pelotões do Exército, Marinha e também meios aéreos da Força Aérea no terreno, "tal como previsto e sob a coordenação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil".