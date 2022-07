Costa fala em maior número de detenções e condenações de incendiários

O primeiro-ministro defendeu esta quinta-feira que os agentes da Polícia Judiciária (PJ) e a Guarda Nacional República (GNR) desenvolveram as suas capacidades técnicas, permitindo que atualmente existam mais detenções e condenações em tribunal de incendiários.

Esta posição foi transmitida por António Costa em declarações aos jornalistas no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), após ter sido interrogado pelos jornalistas se o Governo pondera aumentar as penas para os incendiários.

De acordo com o líder do executivo, quer a Polícia Judiciária, quer a GNR, "têm desenvolvido uma capacidade técnica de deteção das origens dos incêndios, de recolha e de consolidação de prova".