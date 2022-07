"Excesso de mortalidade": onda de calor provoca 238 mortes numa semana

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou, esta quinta-feira, que, de 7 a 13 de julho, foi registado um excesso de mortalidade devido à onda de calor. Morreram 238 pessoas.

Em comunicado, Graça Freitas avança que, segundo dados provisórios, foi registado um excesso de mortalidade em Portugal, com 238 óbitos, de 7 a 13 de julho.

A responsável lembra que as temperaturas do ar extremas dos últimos dias podem provocar desidratação ou descompensação de doenças crónicas.

"Elevadas temperaturas do ar estão, geralmente, associadas a períodos de mortalidade mais elevada do que o esperado para a altura do ano (excesso de mortalidade)", lê-se no comunicado.

A Direção-Geral da Saúde realça ainda que as previsões apontam para a persistência de tempo muito quente e muito seco em Portugal continental nos próximos dias. Por isso, lembra que é preciso ter especial cuidado com pessoas com doenças crónicas, crianças e idosos.

Excesso de mortalidade em 2020

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde atribuiu, esta quinta-feira, o excesso de mortalidade em 2020 à covid-19, à gripe e ao calor, mas também a um pico sem causa específica, que necessita de uma investigação num período mais longo.

"Perante um excesso de mortalidade não atribuível a uma causa específica, a investigação das razões tem de ser feita em períodos longos, não em períodos pontuais, e deve ser feita entre cinco a 10 anos exatamente para excluir que esse aumento possa ser um fenómeno pontual", afirmou Lacerda Sales numa audição parlamentar sobre o tema requerida pelo Chega.

Segundo disse, em 2020 a Direção-Geral da Saúde (DGS) identificou um período de excesso de mortalidade entre 24 de agosto e 20 de setembro não diretamente atribuível ao calor ou à pandemia.