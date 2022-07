Fogo em Amarante mudou de direção e obriga a mudança de estratégia

Numa questão de minutos, a situação em Amarante complicou-se, com novas frentes que obrigam os bombeiros a mudar a estratégia de combate ao fogo, que se dirige a Baião.

"Agora [a situação] complicou-se bastante, no sentido em que o flanco direito iniciou com muitas projeções, reativou-se e ganhou novas frentes", explicou Alexandre Pinto, comandante dos Bombeiros Voluntários de Baião.

Com o vento a intensificar-se, o comandante disse ainda que já tinham conhecimento de que tal podia suceder a partir das 14:00 e que a estratégia foi delineada com isso em mente. No entanto, "não foi suficiente" porque o incêndio começou a lavrar "no sentido quase oposto" ao que se verificava da parte da manhã.

O alastrar do fogo faz com que sejam afetadas mais zonas, "o que por si só já é um problema", disse Alexandre Pinto, garantindo que, para já, não há habitações ameaçadas pelas chamas.