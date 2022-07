Incêndio no Algarve 80% dominado mas temem-se reacendimentos

O incêndio em Faro já está dominado a 80 por cento. Mas as autoridades temem que o vento possa provocar reacendimentos

e, por isso, no local, continuam mais de 380 operacionais.

O fogo começou em Gambelas, perto da Universidade do Algarve na terça-feira e progrediu até Almancil e Quarteira. Na quarta-feira de manhã já tinha atingido 8 km de perímetro e ao final do dia as chamas atingiram um perímetro entre 27/28 quilómetros.

Várias casas foram ameaçadas e cerca de 150 pessoas foram retiradas e passaram a noite fora de casa por precaução, mas não há registo de danos maiores. Um centro hípico teve de ser evacuado e todos os animais foram retirados em segurança.