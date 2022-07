Incêndios: "Este é o momento de combate e de alerta máximo", diz ministra da Presidência

A ministra da Presidência considerou esta quinta-feira que o atual momento impõe como prioridades o combate aos incêndios florestais e um alerta máximo por parte dos cidadãos, deixando para mais tarde a avaliação dos danos causados pelos fogos.

"Portugal vive hoje um momento de grande perturbação nas condições climatéricas em que a prioridade máxima de todos deve ser contribuir no sentido de que o combate aos incêndios possa ocorrer da melhor maneira", declarou Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.