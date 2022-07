Mais um incêndio em Leiria depois de uma noite complicada, alguns moradores foram retirados

Viveram-se momentos de pânico esta quinta-feira de manhã na localidade de Portela do Outeiro, em Leiria, distrito fustigado pelos incêndios ao longo desta semana. Depois de uma noite complicada, surgiu um novo foco de incêndio.

As chamas começaram a aproximar-se das habitações quando os bombeiros ainda não estavam no local. Os moradores, alguns retirados entretanto pela GNR, tentaram proteger as casas até à chegada dos operacionais enquanto outros de mantêm no terreno a ajudar.

Neste novo foco é também visível um reforço dos meios, relata a repórter da SIC Diana Pinheiro, uma vez que estão no local bombeiros de Algés (Oeiras) e Caneças (Odivelas).