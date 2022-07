Urgências sobrelotadas no Hospital de Penafiel

A SIC teve acesso a um vídeo, feito na quarta-feira, que revela o caos instalado na urgência do hospital de Penafiel. As imagens mostram vários doentes nos corredores à espera de vaga no internamento.

Segundo a Ordem dos Enfermeiros, na quarta-feira chegaram a estar 50 doentes internados no serviço. Esta quinta-feira de manhã, o cenário repetiu-se com 47 internados na urgência e 111 utentes em espera para serem observados ou para realizar exames.

João Paulo Carvalho, presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Enfermeiros, aponta como causa provável a onda de calor. As temperaturas extremas podem ter contribuído para a agudização dos doentes crónicos numa altura em que o distrito do Porto está sob aviso vermelho.

Em comunicado, a administração diz "são vários os diagnósticos, não se pode dizer que haja um denominador comum à vinda destes doentes ao SU [Serviço de Urgência]. Tivemos uma grande afluência de doentes, algo comum nesta época do ano e que deriva, também, do facto de termos o segundo maior Serviço de Urgência do Norte do país”.

O hospital acrescenta que o Gabinete de Crise tratou da transferência dos doentes para o internamento e que o número de utentes não chegou aos 50.

Jornalista: Cristina Freitas | Editor de Imagem: Lúcia Amorim