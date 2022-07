Oficial: Portugal continental em contingência até ao próximo domingo

Tal como anunciado pelo primeiro-ministro, e "considerando a previsão de condições meteorológicas extremamente gravosas para os próximos dias, com a manutenção de elevadas temperaturas e baixos níveis de humidade relativa do ar", o Governo decidiu (agora oficialmente) prolongar a situação de contingência "até às 23h59 de 17 de julho de 2022".

"O presente despacho produz efeitos às 00h00 de 16 de julho de 2022, independentemente da sua publicação", refere o despacho que foi esta sexta-feira publicado em Diário da República.

O documento é assinado pelos ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e da Ação Climática, e da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu de Oliveira Antunes.