Temperaturas vão regressar "ao normal para a época"

Apesar das temperaturas recorde que Portugal tem registado nos últimos dias, este fim de semana o calor irá diminuir e os valores de temperatura vão estabilizar, voltando ao normal para a época.

O climatologista Mário Marques assegura que a descida de temperatura no território de Portugal continental vai acontecer ligeiramente já a partir de sábado, primeiro na região norte, depois no interior e no sul. A partir de domingo e de segunda-feira, esta descida será mais significativa.

Será um regresso "às temperaturas normais" e podem até "ser abaixo do normal". No litoral oeste, o calor que se faz sentir é já o habitual, sendo que os termómetros não marcam valores fora do comum.

O especialista acredita que a situação de contingência poderia ser mantida apenas até sábado, ao invés de domingo, mas vê a decisão como um caso de salvaguarda e prevenção.