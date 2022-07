Duas localidades de Montemor-o-Novo com dificuldades no abastecimento de água

Duas localidades do concelho de Montemor-o-Novo estão com dificuldades no abastecimento de água devido à seca. Bombeiros e autarquia estão a abastecer os depósitos das freguesias várias vezes ao dia.

São os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo que abastecem o depósito de Santiago do Escoural. O camião-cisterna da corporação, com uma capacidade de 17 mil litros, fornece água 8 vezes por dia, devido à dificuldade de abastecimento.

A falta de água nesta freguesia está relacionada com a seca meteorológica que afeta o país. Mas há várias soluções a serem estudadas. Neste momento, estão já a ser testados dois furos que poderão abastecer Santiago do Escoural.

Já na freguesia de Silveiras, a situação não é tão grave, mas também já se notam dificuldades.

A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo fornece água duas a três vezes por semana, para não haver falhas no abastecimento.