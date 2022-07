Estado da Nação: Catarina traz Mário Ferreira para o debate e irrita Costa

Na primeira ronda de perguntas ao primeiro-ministro, no debate do Estado da Nação, Catarina Martins trouxe para o debate uma questão: os fundos atribuídos ao empresário Mário Ferreira, a quem se referiu como "o maior beneficiário dos apoios agora conhecidos do Banco de Fomento. Ele recebe mais do que todos os outros e é tudo estranho nesta decisão".

"Que envolvimento é que o senhor primeiro-ministro teve nesta decisão", questionou Catarina Martins.

Na resposta à coordenadora do Bloco de Esquerda, o primeiro-ministro prometeu e foi mesmo “muito sintético”.

Quanto à “pergunta insultuosa que me dirigiu no início da sua intervenção, “a minha intervenção é zero, foi zero como muito bem a senhora deputada sabe".