PJ investiga esqueleto humano encontrado em Torres Vedras

A Polícia Judiciária (PJ) vai investigar eventuais indícios de crime numas ossadas humanas encontradas esta sexta-feira pelos bombeiros de Torres Vedras junto ao local onde combateram um fogo neste concelho, disse fonte policial.

A mesma fonte disse à agência Lusa que a Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar as causas do incêndio, bem como eventuais indícios de crime relacionados com o esqueleto, esclarecendo que ambos não estão relacionados.

O comandante da corporação dos bombeiros de Torres Vedras, Hugo Jorge, explicou à agência Lusa que o esqueleto foi encontrado “por mero acaso” numa estrada de terra batida, que dá acesso à Serra dos Cucos”, junto ao viaduto da autoestrada A8, localizado na estrada nacional 9 à saída de Torres Vedras, na freguesia de São Pedro, Santa Maria e Matacães.

“Foi um pequeno foco de incêndio [em zona de mato] que estava a progredir no sentido sul e deparámo-nos com essas ossadas”, disse.

As duas fontes explicaram que as ossadas se encontravam cobertas de vegetação com cerca de dois metros de altura, pelo que já lá estariam “há algum tempo”, antes de o incêndio deflagrar.

A mesma fonte policial adiantou que, após investigação no local, as ossadas vão ser transportadas para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, a fim de serem sujeitas a autópsia, que poderá indicar a eventual possibilidade de crime.

No combate ao fogo, estiveram 12 operacionais e quatro veículos dos bombeiros.