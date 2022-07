Fecho parcial de esquadra da PSP "é uma situação que preocupa muito"

O presidente da Câmara do Porto desconhecia que a esquadra da PSP, no Infante, só funcionaria entre sábado e domingo a partir das 16:00, queria "ter sido avisado" antes do anúncio e revelou que vai questionar o Governo.

Rui Moreira reagiu este domingo, em declarações à Lusa, ao edital publicado na esquadra da baixa do Porto onde se lê que "Por imperativos de ordem operacional o serviço de atendimento ao público está suspenso até às 16:00".

"Fui completamente surpreendido. Aliás, hoje [domingo] falei com o comandante [da Polícia Municipal do Porto] Leitão da Silva e tive o cuidado de lhe perguntar se ele sabia de alguma e ele [respondeu que] não sabia de nada. É uma situação que me preocupa muito", disse o autarca.

"Fechar uma esquadra temporariamente é sempre mau, mas aquela em particular... As esquadras mais próximas são a do Heroísmo, que fica no Bonfim, e a outra, que eu saiba, é Cedofeita. Ora se a própria PSP considera que aquela é a zona mais vulnerável da cidade e foi isso que justificou, por exemplo, as escolhas feitas relativamente à videovigilância, se nós sabemos, por exemplo, para quem nos visita que a perda de documentos pode obrigar a passar por uma esquadra para poder viajar, preocupa-nos muito por causa da população por ser o sítio mais vulnerável."

Insistindo que "não se compreende muito bem, pois se há uma esquadra que não podia fechar era aquela", Rui Moreira é, também, crítico da pouca informação disponibilizada, pois, lendo o edital, "não se sabe até que horas vai funcionar, se vai estar à noite ou não", advertiu.

Rui Moreira promete, por isso, levar o assunto à reunião pública do executivo agendada para segunda-feira ao mesmo tempo que admitiu uma conversa logo a seguir com o ministro da Administração Interna.

"É verdade, nós sabemos, que há muita falta de recursos humanos. Nós próprios o sentimos isso na Polícia Municipal, temos vindo a perder efetivos e não conseguimos encontrar agentes da PSP para preencher os cargos, não temos neste momento o contingente preenchido, mas a verdade é que a Câmara Municipal do Porto tem feito um grande esforço para apoiar a PSP, seja com a compra de automóveis, seja com a videovigilância que vamos pagar seja noutra matéria importante, por exemplo, as competências do trânsito passaram para a Polícia Municipal, o que é suposto aliviar os trabalhos da PSP em proteção e segurança."

Considerando, nesta lógica, que "devia ter sido informado previamente da situação", reiterou que "o presidente de câmara, numa matéria destas, deve estar informado (...) e a população deve estar informada", e que isso não se faz "afixando um aviso numa esquadra".