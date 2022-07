Temperaturas descem nos próximos dias exceto no Algarve

As temperaturas vão baixar nos próximos dias. A exceção é a região do Algarve, onde o nível de aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) só irá baixar para amarelo na terça-feira.

“Nos próximos dias vamos ter já uma descida gradual dos valores da temperatura máxima e também da mínima, embora menos acentuada, em todo o território”, explica Cristina Simões, meteorologista do IPMA.