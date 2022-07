Creches gratuitas: setor privado também quer negociar com Governo

As creches escolares como as misericórdias vão passar a ser gratuitas a partir do próximo ano letivo. A medida destina-se a todas as crianças nascidas depois de 1 de setembro do ano passado. Porém, as creches particulares dizem estar preocupadas e muitas podem acabar na falência.

A Segurança Social tem pago 293 euros por cada criança e as famílias assumido um valor de comparticipação variável adicional. Com a aplicação do novo regime, o custo total pago pelo Estado será de 460 euros por criança.

Esta medida surge na sequência do acordo alcançado pelo Governo com as organizações representativas do setor social e solidário.