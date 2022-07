Falhas na recolha do lixo em Lisboa: autarquia garante reforço de meios e verbas

Moradores e juntas de várias freguesias de Lisboa queixam-se de falhas na recolha do lixo urbano, problema que dizem já não ser de agora mas que se agravou mas últimas semanas. A Câmara de Lisboa garante já ter em marcha a contratação de quase 200 funcionários.

Em muitas das ruas da freguesia de Benfica, em Lisboa, o cenário é o de lixo acumulado nos caixotes e junto aos ecopontos.

A Câmara de Lisboa é responsável pela recolha dos resíduos urbanos, enquanto as freguesias assumem a lavagem das ruas e a remoção do lixo junto aos ecopontos e eco-ilhas. Por esta divisão de tarefas, a autarquia de Lisboa atribui verbas que diferem de freguesia para freguesia.

No caso de Benfica, o financiamento é de 220 mil euros por ano, mas o presidente da Junta considera necessário haver um reforço do investimento. Em Belém também houve, nas ultimas semanas, falhas na recolha do lixo.

O presidente da Junta de Freguesia justifica a situação com a greve dos trabalhadores que diz ter sido originada por questões partidárias.

A Câmara de Lisboa garante estar a tentar solucionar o problema com medidas previstas para curto prazo. Com este reforço, Lisboa passará a ter cerca de 800 funcionários para a recolha de lixo urbano nas 24 freguesias.