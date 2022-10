Encerramento de urgências: "A situação acabou por ser muito pior"

Com os sucessivos encerramentos dos serviços de urgência em vários hospitais, o período mais crítico avizinha-se, com as férias. Apesar de chegar a um acordo com o Governo para dar início ao processo negocial que inclui uma grelha salarial, o Sindicato pede uma rápida resolução para algumas questões estruturais no setor.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, sublinha a importância de captar médicos no SNS e entende que o Governo "não está a dar a devida atenção" aos problemas do setor.

