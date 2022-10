Unidade móvel da PSP rebocada quatro horas após inauguração devido a avaria

Uma das unidades móveis da PSP inaugurada esta quinta-feira no Porto foi rebocada devido a avaria. A esquadra móvel foi inaugurada na Praça da Batalha, às 18 horas, e às 22 horas foi rebocada. A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias (JN).

A viatura da PSP terá sido substituída perto da 1 da manhã. Uma falha elétrica estará na origem da avaria, o posto móvel terá ficado sem energia para funcionar e para alimentar o material técnico no interior.

Durante as primeiras quatro horas que esteve em funcionamento, a esquadra móvel da PSP não terá recebido nenhuma queixa.

Depois de uma reunião com o comando metropolitano da policia do Porto, esta segunda-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou que a cidade do Porto iria uma esquadra móvel da PSP. Inaugurada esta quinta-feira, a esquadra móvel pode deslocalizar-se "nos locais onde têm maior afluxo de turismo”, avançou o ministro.

“Resultando esta experiência, poderemos estendê-la no aperfeiçoamento dos próprios instrumentos de estratégia de segurança urbana que, entre outras preocupações, tem a ver com a segurança noturna”, acrescentou José Luís Carneiro.

Depois da reunião entre o ministro da Administração Interna e o autarca do Porto, Rui Moreira, considerou esta proposta "muito interessante e muito importante".