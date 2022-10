Reabrem as urgências do Hospital São Francisco Xavier

As urgências de obstetrícia e ginecologia reabrem às 09:00 deste sábado, após um período de encerramento de 24 horas. Porém, volta a encerrar o bloco de partos às 21:00 de hoje e volta a abrir as portas às 09:00 de domingo.

As grávidas teriam de ser reencaminhadas para outros hospitais, como o Santa Maria ou Amadora-Sintra.

O dia de sexta-feira foi complicado, com pedidos de demissão dos chefes de equipa do serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier.

Após a reunião com a administração deste hospital ter terminado sem qualquer acordo, foram garantidas as condições mínimas de segurança. O hospital terá de contratar seguramente mais prestadores de serviços e recorrer a médicos assistentes para desempenharem a função de especialistas.

A administração do Hospital São Francisco Xavier assegura que o serviço de urgência geral estará em funcionamento, mas com algumas interrupções no mês de agosto.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) referiu que, "dada a falta de resposta e o agravamento das condições de trabalho", os médicos foram obrigados a emitir de minutas de isenção de responsabilidade, "tendo hoje mesmo sido entregues 25".

Os chefes de equipa do serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier anunciaram a demissão, numa carta enviada esta sexta-feira ao Conselho de Administração e à Direção do Serviço de Urgência Geral do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO).

Segundo a carta enviada por um grupo de assistentes hospitalares de medicina interna, a que a Lusa teve acesso, está em causa o planeamento da escala do mês de agosto, que prevê que a constituição das equipas do serviço de urgência geral (SUG) seja assegurada apenas por um assistente hospitalar (com função de chefia) e um interno de formação geral.