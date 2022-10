Os chefes da equipa de urgência do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, vão apresentar a demissão. Ao final da manhã vão reunir-se com a administração da unidade hospitalar.

Em causa, de acordo com um comunicado a que a SIC teve acesso, estão as escalas de urgência para o próximo mês que, dizem, não garantem a segurança aos utentes e profissionais.

"A crise que vive o Serviço de Urgência Geral (SUG) é antiga e tem-se vindo a agravar progressivamente" e "inversamente, a disponibilidade deste grupo em encontrar soluções e o esforço para cumprir o trabalho assistencial em condições que se vêm precarizando, têm sido cada vez maiores". Motivo, pelo qual, os clínicos exigem "uma mudança radical e urgente" na atitude da Direção do Serviço de Urgência e do Conselho de Administração "no sentido de maior respeito, consideração e valorização".

"Em segundo lugar", os clínicos consideram que o "planeamento do mês de agosto", que estabelece "que as equipas sejam constituídas apenas por um Assistente hospitalar (com funções de Chefe de Equipa) e um Interno de Formação Geral de 5.º ano", é "imensamente desadequado (...) não só perante a afluência diária de utentes ao Serviço de Urgência, mas também pela necessidade mantida de repartição da equipa médica em dois circuitos (doentes com queixas respiratórios e não respiratórias)".

O grupo considera que a constituição proposta no planeamento atual - e esperando que se mantenha ou até agrave (no período de inverno que se segue) a afluência atual e a necessidade de dois circuitos de animação - não estarão garantidas a capacidade de assistência e cuidados às pessoas que recorrem ao Serviço de Urgência de Geral do CHLO nem a segurança destas e dos profissionais que as assistem

Perante este cenário, "o grupo apresentará a sua demissão em bloco da função de chefia do Serviço de Urgência de Geral, a aplicar a partir do mês de agosto".