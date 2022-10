Hospital São Francisco Xavier com perturbações na urgência geral a partir de agosto

O médico obstetra do Hospital São Francisco Xavier, Diogo Bruno, alerta para uma situação complicada já a partir de agosto. Perante a falta de profissionais de saúde, a urgência geral do hospital estará encerrada no período noturno e aos fins de semana, adianta o também delegado sindical.

"No mês de agosto, às noites e aos fins de semana, a urgência geral do São Francisco Xavier estará fechada (...) porque não tem recursos humanos suficientes. Vai ter apenas um especialista e um interno", garante o médico Diogo Bruno.

O bloco de partos do Hospital São Francisco Xavier está encerrado esta sexta-feira e reabre no sábado às 09:00. Também na noite de sábado se vão verificar perturbações na maternidade do hospital.

"As grávidas vão poder ser atendidas, mas se houver necessidade de internamento, provavelmente vão ser transferidas para outro hospital".

As alternativas apresentadas são o Hospital Amadora-Sintra e o Hospital Santa Maria, já que maternidade Alfredo da Costa também tem o serviço de urgências encerrado.

Perturbações vão-se sentir ao longo do mês de agosto, com o maior agravamento porque há muitos médicos que se encontram de férias. Para essas situações, recorriam aos prestadores de serviços, mas também há muitos que se encontram de férias nessa altura.