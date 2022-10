Lisboa com constrangimentos nas urgências de obstetrícia este fim de semana

Na última madrugada, a falta de especialistas encerrou as urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, e do Garcia de Orta, em Almada. De sexta-feira a domingo estão previstos mais constrangimentos, nomeadamente no Hospital São Francisco Xavier que terá as urgências de obstetrícia fechadas durante 24 horas.

Depois do encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia nos dois hospitais na madrugada desta quarta-feira, as previsões apontam para novos constrangimentos. A mesma urgência no São Francisco Xavier vai voltar a fechar entre a manhã de sexta-feira e a de sábado. No mesmo dia, à noite, volta a fechar portas até à manhã de domingo.

"Não me parece haver perspetivas de melhoria. No mês de agosto temos dois terços dos dias com contingências", disse Diogo Bruno, dirigente sindical e obstetra do Hospital São Francisco Xavier.

Mas os constrangimentos estendem-se a outros hospitais: no Garcia de Orta e na maternidade Alfredo da Costa, as urgências de ginecologia e obstetrícia vão também encerrar durante o dia de sexta-feira. No sábado, a Maternidade Alfredo da Costa fecha o serviço de urgência às 8:00 para reabrir apenas 24 horas depois.