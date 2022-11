Instituto de Coimbra vai utilizar inteligência artificial para localizar fugas de água

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vai utilizar algoritmos de inteligência artificial para localizar com precisão fugas nas redes de distribuição de água, foi esta segunda-feira anunciado.

"Através da FLOW Water - uma plataforma de monitorização de sistemas de abastecimento de água - [a futura tecnologia] irá cruzar medições de pressão com o cadastro da rede, e utilizar algoritmos de inteligência artificial para identificar a localização das fugas", explicou a instituição de ensino, em comunicado.

O projeto faz parte de uma parceria com a empresa tecnológica ENSO, de Coimbra, que criou a aplicação e está a desenvolver com os investigadores do ISEC nos seus laboratórios.

"Vamos tornar esta aplicação mais eficiente, para que a deteção/localização de fugas seja mais eficaz e se possa intervir rapidamente", salientou Joaquim Sousa, professor coordenador do ISEC da área de hidráulica e responsável pelo projeto.

O docente realçou que "ao colaborarmos para a resolução mais rápida das fugas de água, estamos a contribuir para uma melhor gestão dos recursos hídricos".

"Estamos a reforçar a nossa ligação a empresas competitivas no mercado"

Inicialmente, a FLOW Water apenas conseguia identificar a existência de fugas de água nas redes, que abastecem várias ruas, mas não a sua localização.

"O ISEC quer agora colmatar esta lacuna recorrendo ao cruzamento de competências de áreas como as engenharias civil, informática e eletrónica", destacou Mário Velindro, presidente do ISEC.

O responsável salientou que a instituição está muito empenhada "em conhecer os projetos dos nossos parceiros para que, com recurso a equipas multidisciplinares da nossa escola, possamos desenvolver esses projetos em conjunto".

"Estamos a reforçar a nossa ligação a empresas competitivas no mercado, como a ENSO, com as quais queremos desenvolver novos produtos e novos serviços que sejam mais competitivos nos mercados nacional e internacional", sublinhou.

No âmbito daquela cooperação, vai realizar-se no ISEC, em outubro, um congresso científico sobre a eficiência dos serviços de águas em Portugal, "para que empresas e municípios partilhem experiências e sejam apresentadas novas soluções e boas práticas de gestão dos recursos hídricos".

A iniciativa vai servir também para debater questões relacionadas com perdas de água nos sistemas de abastecimento público, com afluências indevidas aos sistemas de saneamento e, também, com a eficiência energética dos dois tipos de sistemas.