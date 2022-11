O antigo Presidente brasileiro e candidato às presidenciais, Lula da Silva, solidarizou-se com as famílias brasileiras e angolanas que no sábado foram vítimas de racismo num restaurante, em Portugal.

"Nenhuma mãe ou pai merece ver seus filhos sendo vítimas de xingamentos racistas", escreveu este domingo, no Twitter, pedindo ainda "um mundo sem racismo.