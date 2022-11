Sem reservas de água, produtores de gado no Alentejo reduzem efetivos

Sem reservas de água, agricultores do Alto Alentejo estão a gastar mais do dobro em comida para os animais e já reduzem o efetivo. A situação está como não há memória dizem que só tem por onde piorar caso não existam medidas de apoio concretas.

O produtor António Granandeiro, com três explorações no Alto Alentejo e um efetivo com mais de 80 cabeças , além da seca e da falta de agua enfrenta também o problema da alimentação.

Sem pastagens é preciso suplementar. Sempre foi, mas nestas circunstancias muito mais. Os preços estão elevados e não há disponibilidade.

No caso concreto em cerca de 20 por cento mesmo com medidas implantadas depois de outras secas

Muitos produtos estão a reduzir o efetivo e isto vai refletir-se, mais cedo ou mais tarde, nos preços ao consumidor. Outros, pior, estão a encerrar as explorações.