As urgências de obstetrícia voltam a ter constrangimentos, este fim de semana, em Setúbal, Braga, Santarém e Beja. No Hospital Garcia de Orta, o bloco de partos e as urgências obstétricas estão encerrados até segunda-feira.

O serviço do hospital Garcia de Orta, em Almada, está agora reduzido a metade. As urgências de obstetrícia e o bloco de partos estão encerrados desde as 08:00 de sexta-feira até às 08:00 de segunda-feira. Com apenas 13 dias previstos de pleno funcionamento, todos os fins de semana do mês de agosto serão iguais a este.

Também no distrito de Setúbal, o Hospital de São Bernardo encerra o serviço às 09:00 de sábado e só o reabre às 09:00 de domingo.

O hospital de Braga fechou as urgências obstetrícias na manhã desta sexta-feira e reabriu às 20:00. O serviço volta a encerrar às 20:00 de sábado.

Em Santarém, o fecho de portas é às 08:30 de sábado e tem a duração de 24 horas.

Em Beja, o hospital José Joaquim Fernandes volta a ter o serviço em funcionamento às 08:00 deste sábado, depois de um dia de portas fechadas.

Os constrangimentos continuam a ser o reflexo da falta de especialistas, que está a comprometer as escalas de serviço das urgências de ginecologia e obstetrícia e os blocos de partos em todo o país.

Com os hospitais a funcionarem em rede, o Governo apela aos utentes a consulta prévia da Plataforma do Portal do Serviço Nacional de Saúde.