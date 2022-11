D. Manuel Clemente terá colocado o lugar à disposição no encontro com o Papa, mas Francisco ter-lhe-á pedido que aguardasse até à jornada mundial da juventude, no próximo ano.

Mas à SIC o Patriarcado não confirma nem desmente a informação avançada pelo jornal Nascer do Sol.

O Presidente da República continua apelar à denúncia de abusos sexuais e diz que a Igreja tem de tirar consequência e pedir perdão.