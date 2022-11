Autarca da Câmara do Seixal vai renunciar ao mandato

O presidente da Câmara do Seixal vai renunciar ao mandato, menos de um ano depois de ter sido reeleito. À SIC, o PCP confirma a informação e adianta que a substituição será concretizada nas próximas semanas.

Ao que a SIC apurou, Joaquim Santos deverá ser substituído pelo vice-presidente, Paulo Silva.

O Partido Comunista adianta, no entanto, à SIC que Joaquim Santos deixa a presidência da Câmara do Seixal "por vontade própria".

A substituição de Joaquim Santos corresponde a uma consideração coletiva que, de acordo com a vontade do próprio, se efetivará, nos termos da Lei, nas próximas semanas, assegurando continuidade do reconhecido trabalho e projeto da CDU no Concelho