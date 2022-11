Carros com matrícula croata vandalizados no Porto

Cerca de uma dezena de carros com matrículas croatas foram esta tarde vandalizados junto à estação de comboios da Trofa, no distrito do Porto.

Estes veículos serão, alegadamente, de adeptos do Hajduck Split, que se deslocaram de comboio da Trofa até Guimarães para assistir ao jogo contra o Vitória Sport Club.

Os carros que ficaram junto à estação estão com os vidros partidos e os pneus furados, o que irá impossibilitar os adeptos de se deslocar quando regressarem à Trofa.