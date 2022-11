A PSP suspeita que os "No Name Boys", uma das claques do Benfica, ajudaram os adeptos croatas a organizar os distúrbios que lançaram o pânico na noite de terça-feira. A polícia diz que se tratou de uma ação com elevado grau de premeditação.

O grupo organizado de adeptos instalaram o pânico em Guimarães na véspera do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Hajduk Split. O Ministério da Administração Interna acredita que contaram com a ajuda de adeptos portugueses, que os terão guiado pelas ruas do centro histórico de Guimarães.

A PSP está a investigar uma eventual colaboração entre os torcida Split e os "No Name Boys", do Benfica, claques irmãs e com ligações antigas.

O autarca de Guimarães pediu na quarta-feira para que os suspeitos sejam proibidos de entrar no estádio, mas foram autorizados a assistir à partida no D. Afonso Henriques. Porém, serão investigados pelo Ministério Público por indícios do crime de participação em motim.

Os adeptos croatas foram intercetados no Porto, onde, de acordo com o jornal Inevitável, tinham à espera o corpo de intervenção, que antecipava desacatos no Porto. Já dias antes do jogo entre a equipa portuguesa e a croata, os adeptos já se tinham instalado em diferentes localidades da região Norte.