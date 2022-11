Portugal registou um excesso de mortalidade nos primeiros sete meses do ano, com 7.500 mortes acima do esperado.

Nos últimos dois anos, o número de mortes ultrapassou as 120 mil por ano.

Esperava-se que em 2022 o valor diminuísse muito. No entanto, se a tendência se mantiver, o número será ultrapassado.

Há 100 anos, desde os tempos da gripe espanhola, que Portugal não registava mais de 10 mil mortes por mês.

O governo já admitiu a necessidade de estudar as causas deste excesso de mortalidade.